Kenny Nagera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenny Nagera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenny Nagera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenny Nagera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenny Nagera 21 Şubat 2002 tarihinde Argenteuil şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenny Nagera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Pro Management yapmaktadır. Kenny Nagera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kenny Nagera'nin FC Lorient B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenny Nagera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/k.nagera7/

Kenny Nagera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenny Nagera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenny Nagera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenny Nagera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2021 yılında Paris SG

3 Ağustos 2021 yılında SC Bastia

16 Ocak 2022 yılında Paris SG

17 Ocak 2022 yılında US Avranches

30 Haziran 2022 yılında Paris SG

30 Ağustos 2022 yılında Lorient B

30 Haziran 2023 yılında Paris SG

Kenny Nagera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenny Nagera şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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