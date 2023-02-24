Kenny Otigba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenny Otigba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenny Otigba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenny Otigba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenny Otigba 29 Ağustos 1992 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Otigba Kenneth Karim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenny Otigba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Kenny Otigba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Kenny Otigba'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenny Otigba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kennethotigba

http://www.instagram.com/otigba

Kenny Otigba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenny Otigba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kenny Otigba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenny Otigba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2008 yılında Heerenveen U17

1 Temmuz 2010 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2011 yılında H'veen/Emmen II

1 Temmuz 2012 yılında Heerenveen

8 Ağustos 2016 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2017 yılında Heerenveen

1 Temmuz 2017 yılında Ferencváros

22 Eylül 2020 yılında Vasas FC

Kenny Otigba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenny Otigba şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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