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Kenny Tete kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne?

Galatasaray'ın gündemine girdiği belirtilen Kenny Tete, tarafında merak ettiği isimler arasında yer aldı. Peki, Kenny Tete kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne? İşte detaylar...

Kenny Tete kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne?

5 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesi beklenen ekiplerin başında gelen Galatasaray'da transferin rotası değişti. Yılbaşı gecesi geçirdiği kaza ile sezonu kapatması beklenen Omar'ın yerine sağ bek arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, Kenny Tete'yi gündemine aldı. Dolayısıyla taraftarın merak ettiği isimler arasına girdi. Bizde haberimizde Kenny Tete ve kariyeri hakkında merak edilenleri cevapladık. Peki, Kenny Tete kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne? İşte detaylar...

Kenny Tete kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne?

KENNY TETE KİMDİR? 

Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Kenny Tete, 9 Ekim 1995 Hollanda doğumludur. 25 yaşındaki futbolcu, sağ bek mevkisinde görev yapmaktadır. 1.80 boyundaki Tete, sol bek ve stoperde de görev yapabiliyor. Sezon başında Fulham'a transfer olan Hollandalı sağ bek, yeterli forma şansını İngiliz ekibinde bulamadı. 

Bonservis değeri 5.50 milyon euro olan Kenny Tete, ilk kariyer çıkışını ülkesinin takımlarından Ajax'ta sağladı ve Fransız ekibi Lyon'a transfer oldu. 3 sezon Lyon forması giyen Tete, sene başında Fulham'a transfer olmuştu. 

Kariyerinde toplam 210 maça çıkan Kenny Tete, 7 gol ve 17 asist ile oynadı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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