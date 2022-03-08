Kentin 28 noktasında ücretsiz internet! Pendik Belediyesi WIFI hizmetini hayata geçirdi

Pendik Belediyesi vatandaşlara ücretsiz WIFI hizmetini hayata geçirdi.

KENTİN 28 NOKTASINDA ÜCRETSİZ İNTERNET

Ücretsiz internet hizmeti Velibaba’dan Batı Mahallesi’ne kentte bulunan belediyeye ait tüm kütüphane, sosyal tesisler ile Pendik İETT durakları, Çarşı Camii Meydanı, Pendik Millet Bahçesi ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Durağı’nda veriliyor.

Aylık 10 GB ile sınırlı hizmetten yararlanmak için cep telefonundan Pendik Belediyesi ağına bağlanarak bir kez kayıt olmak yetiyor.