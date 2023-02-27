Kento Hashimoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kento Hashimoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kento Hashimoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kento Hashimoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kento Hashimoto 8 Aralık 1999 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 橋本 健人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kento Hashimoto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SunX, Inc. yapmaktadır. Kento Hashimoto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kento Hashimoto'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Kento Hashimoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kento Hashimoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kento Hashimoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kento Hashimoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Keio Univ.

10 Haziran 2020 yılında Reno. Yamaguchi

31 Ocak 2021 yılında Keio Univ.

18 Şubat 2021 yılında Reno. Yamaguchi

31 Ocak 2022 yılında Keio Univ.

1 Şubat 2022 yılında Reno. Yamaguchi

1 Şubat 2023 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2024 yılında Reno. Yamaguchi

Kento Hashimoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kento Hashimoto şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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