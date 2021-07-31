Kentsel Dönüşüm için binaya giren yetkililer şok oldu! Erkek cesediyle karşılaşıldı

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi için gidilen evde ceset bulundu. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Berat Sokak'ta yaklaşık 5 ay önce kentsel dönüşüm projesi dolayısıyla tahliye edilmiş 4 katlı binaya kalorifer peteğini sökmek üzere giren Doğancan Gıdık, evden kötü kokular geldiğini fark etti.

EVİ KONTROL ETMEYE BAŞLADI

Evin içerisini kontrol eden Gıdık, yerde hareketsiz bir kişi gördü. Gıdık'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

"YABANCI KİŞİLER GELMEYE BAŞLADI"

Çevrede oturanlar binaya son dönemde kimliği belirsiz kişilerin ve atık toplayıcıların girdiğini belirtirken, polis binayı gören kamera olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Bu kişinin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu tespit edilecek.

Üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.