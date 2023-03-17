Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladı. Detayları duyurulan kentsel dönüşümde yeni destek paketi için kredi limiti 1 milyon 250 bin TL'ye yükseltildi.

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Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketlerini içeren bir açıklama yapıldı. Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak kentsel dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri ve kentsel dönüşüm çerçevesinde yüklenici ve konut üreticileri için destek paketlerinin hazırlandığı aktarıldı. Maliklere yönelik kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacağı vurgulanan açıklamada, finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmının karşılanacağı ifade edildi.

Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı!

''12 AY ÖDEMESİZ DÖNEM İMKANI''

Açıklamada, 600 binden 1 milyon 250 bine çıkarılan kredinin 0.79 faizle ve 10 yıl vadeyle olacağı aktarıldı. Hazine destekli kefalet sistemi de kapsama dahil edilerek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun şartlarda finansmana erişiminin sağlandığı belirtilen açıklamada, hazine destekli kefalet sistemi çerçevesinde şu ana kadar uygulanan tazmin oranının bu paket özelinde yüzde 7’den yüzde 9’a çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada, uygun şartlarda finansman paketi ile 12 ay ödemesiz dönem imkanı dahil toplam 48 ay vade ile 250 milyon liraya kadar finansman imkanı sunulduğu ve bu doğrultuda 50 milyar lira kefalet limitinin kullanıma açıldığı vurgulandı.

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