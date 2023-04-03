Keny Mbala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keny Mbala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Keny Mbala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keny Mbala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.