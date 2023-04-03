Keny Mbala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keny Mbala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keny Mbala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keny Mbala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keny Mbala 2 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Keny Roger Mbala şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keny Mbala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Darren Dein yapmaktadır. Keny Mbala, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Keny Mbala'nin RC Lens B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Keny Mbala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keny Mbala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında RC Lens B
Keny Mbala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keny Mbala şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Nantes (-2019), USSA Vertou (2019-2020), RC Lens (2020-2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.