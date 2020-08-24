ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 32 bin 364'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 179 adet Kovid-19 testi yapıldığını bildirdi.

Son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 548'e yükseldiğini kaydeden Kagwe, iyileşenlerin sayısının da 18 bin 670 olduğunu ifade etti.