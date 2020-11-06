Çanakkale'nin Kepez Beldesinde CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan, belediye olarak bastırdıkları Nutuk'un üzerine kendi fotoğrafını da bastırdı. Bu hareketiyle eleştirilerin odağı haline gelen Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan'ın hayatı, internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Peki Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte cevaplar...

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI BİROL ARSLAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki Birol Arslan, 1971 yılında Çanakkale’de doğdu. İlkokul ve ortaokulu Kepez’de, liseyi Çanakkale’de bitirdi. 1984 – 1990 yılları arasında Kepez Spor Genç ve A takımlarında futbol oynadı.

1992 – 1994 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdi.

1994 yılında Gökhanlar Ailesi’ne ait özel bir şirkette çalışmaya başladı ve 24 yıl, aralıksız, yönetici olarak görev yaptı.

2008 – 2013 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Kepez Belde Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013 – 2018 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Kepez Belde Başkanlığı yaptı.

Birçok çevre ve kültür derneklerinde üye olarak görev aldı. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü çalışmalarda bulundu.

Batısında tarihin yeniden yazıldığı ve dünyadaki değişimlerin kaynağı olan Çanakkale Boğazı, doğusunda coğrafyamızın yaşam pınarı olan Kaz Dağları, doğup büyüdüğü, halen yaşamını sürdürdüğü ve tüm evrelerine bizzat şahit olduğu Kepez’i halkla birlikte yönetebilmek için Kepez Belediye Başkan Adayı oldu. 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Kepez Belediye Başkanı seçilen Birol Arslan 04.04.2019 tarihinde mazbatasını alarak görevine başladı.

Birol Arslan evli ve bir kız çocuğu babasıdır.