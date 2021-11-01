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Kerahet Vakti ne demek, TDK'ya göre Kerahet Vakti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kerahet Vakti kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kerahet Vakti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kerahet Vakti nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kerahet Vakti kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kerahet Vakti ne demek, TDK'ya göre Kerahet Vakti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kerahet vakti ne demek? Kerahet vakti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kerahet vakti kelimesi. Peki kerahet vakti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kerahet vakti nedir, kerahet vakti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KERAHET VAKTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kerahet vakti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kerahet vakti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Namaz kılmanın mekruh olduğu vakit, vaktikerahet
- Akşamcılar arasında içkiye başlama zamanı

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