Kerata ne demek, TDK'ya göre Kerata kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kerata ne demek? Kerata TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kerata kelimesi. Peki kerata ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kerata nedir, kerata kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KERATA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kerata kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kerata kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre kerata kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karısı tarafından aldatılan erkek

- Ayakkabı çekeceği

- Küçüklere sevgi ile söylenen bir sitem sözü



KERATA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kimden yana bu kerata?

