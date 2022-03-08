Keratin ne demek, TDK'ya göre Keratin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Keratin ne demek? Keratin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi keratin kelimesi. Peki keratin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre keratin nedir, keratin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KERATİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Keratin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Keratin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre keratin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde

