Kerç Boğazı'nda kaybolan Türk denizciden 13 gündür haber alınamıyor!

Kerç Boğazı'nda, iki geminin yakıt transferi yaptıkları sırada meydana gelen patlama sonrası kaybolan Maestro adlı geminin ikinci makinisti Sinan Elik'ten (30), Ordu'da yaşayan ailesi 13 gündür haber alamıyor.

Kerç Boğazı'nda kaybolan Sinan'dan 13 gündür haber yok Rusya’nın Kerç Boğazında, 21 Ocak'ta iki geminin yakıt transferi yaptıkları sırada alev alması ardından patlama meydana geldi.

Kerç Boğazı'nda kaybolan Sinan'dan 13 gündür haber yok Olayda, Maestro adlı geminin ikinci makinisti olan Sinan Elik kayboldu. Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Sinan Elik'in ailesi, günlerdir çocuklarından bir haber alamazken, 3 aylık hamile eşi Hüzeyme Elik (23) çaresiz bir şekilde bekliyor.

Sinan Elik’in 4,5 yıllık eşi Hüzeyme Elik, "Eşim 13 gündür hala kayıp, bulunamadı. Ben istiyorum ki benim sesim bir yerlerde duyulsun. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızın bu olaya el atmasını istiyorum. Ben üç aylık hamileyim ve 1,5 yaşında oğlum var. Sinan bunları arkasında bıraktı. Umut yok mu derseniz, ben eşimden asla umudumu kesemedim. 13 gün oldu ve ne yapacağımı ne konuşacağımı ben de bilmiyorum. 13 gündür arandığını söylüyorlar ama ben inanmıyorum. Türkiye’de bile olsa 13 gündür herkes bulunur. Eşim 1 yıldır denizlerdeydi. Bu mesleği çok seviyordu" dedi.

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Arama çalışmaları için destek isteyen Hüzeyme Elik, "Cumhurbaşkanımızdan bizlere yardımcı olmasını, Rusya Devlet Başkanı Putin’den bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz. Eşimin ölüsü olsa bile ona da razıyım. Çocuklarıma bir mezar olsun göstermek istiyorum. Her gün yeni bir haberle uyanmak istiyorum ama hiçbir haber dahi alamıyorum. O dünyanın en iyi insanıydı. Kimseye bu zamana kadar kötü bir kelime dahi ettiğini duymadım" ifadelerini kullandı.



ÖLÜ YA DA DİRİSİNİ İSTİYORUZ

Kayıp denizci Sinan Elik’in babası Mevlüt Elik, "Yaklaşık 35 gündür kendisiyle görüşemedim. Ben de gece çalışıyordum. En son 22 Ocak akşamı gelinimi aradım. Gelinim de Sinan’ın Rusya’da olduğunu söyledi. Ben de o gün yanan geminin Sinan’ın gemisi olmasın diye gelinime söyledim. Yanan gemiden sora oğlumdan bir haber alamıyoruz. Oğlumun ölü ya da dirisi bize teslim edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.