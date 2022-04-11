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Kerem Bursin, Erçel'i unutup yeni aşka yelken açtı

Kerem Bursin, Hande Erçel aşkı çabuk bitti. Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Kerem Bursin, Erçel'i unutup yeni aşka yelken açtı

Posta'nın haberine göre; Hande Erçel ile ilişkisi biten Kerem Bürsin mutluluğu İspanya’da buldu. Geçen ekimde ülkedeki bir defileye davetli olarak giden Bürsin burada oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştı.

GİZLİCE BULUŞTULAR

Çiftin kısa sürede birbirine aşık olduğu ve sık sık gizlice buluştukları iddia edildi. Bu siyah beyaz kare ise en son buluşmalarında çekilmiş.

Kerem Bursin, Erçel'i unutup yeni aşka yelken açtı

 

34 yaşındaki Stephanie Cayo, daha önce Chad Campbell ile 2018 yılında evlenmiş 2021 yılında da boşanmış. İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo'nun Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunuyor. 

 

Kerem Bursin, Erçel'i unutup yeni aşka yelken açtı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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