Kerem Bursin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bursin bu akşam O Ses Yılbaşı konukları arasında yer aldı. Peki Kerem Bursin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

KEREM BURSİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bursin, 4 Haziran 1987 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babasını işi gereği çocukluğunda farklı farklı ülkelerde geçiren Bürsin, liseyi Teksas’ta okudu. Üniversite eğitimi için Boston’a taşınan Kerem Bursin, Emerson College’da oyunculuk eğitimi alarak mesleğine ilk adımı attı. Birçok ünlü isimden de oyunculuk dersi alan Bursin, daha sonra Türkiye’ye gelerek oyunculuk yapmaya başladı. 2013 yapımı “Güneşi Beklerken” dizisinde Hande Doğandemir ve Emre Kınay ile başrolü paylaşan Kerem Bursin ayrıca “Unutursam Fısılda”, “Şeref Meselesi”, “Can Feda” gibi yapımlarda yer aldı.

Bursin şu sıralar başrollerini Hande Erçel ile paylaştığı Sen Çal Kapımı adlı dizide rol alıyor.