Kerem Bursin, Melisa Döngel ile hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili konuştu!

Önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takılan yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, rol arkadaşları Hande Erçel ve Melisa Döngel ile hakkında çıkan aşk iddiaları hakkında konuştu.

Adı sık sık Hande Erçel ile anılan ve 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide birlikte rol almalarının ardından sevenleri tarafından yakın takibe alınan ikili bu iddiaları her fırsatta yalanlamıştı.

Defalarca arkadaş olduklarını söyleyen iki oyuncu, "Sadece işlerini yaptıklarını" dile getirmişlerdi.

Bürsin'in adı geçtiğimiz günlerde yine aynı dizide birlikte rol aldığı Melisa Döngel ile de aşk dedikodularına karışmıştı.

Rol arkadaşı Melisa Döngel ile birlikte olduğu iddialarına da yanıt veren Bürsin, "Biz çok yakın arkadaşız" dedi.