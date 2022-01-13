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Kerim isminin anlamı nedir, Kerim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Kerim isminin anlamı; kerem Sahibi, cömert, verimcil olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Kerim isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Kerim isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Kerim isminin anlamı nedir, Kerim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kerim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kerim ismi ne demek, Kerim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kerim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kerim İsminin anlamı nedir? TDK Kerim anlamı:

Kerim ismi Türk dil kurumunda Cömert, eli açık olarak tanımlanmaktadır.

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Kerim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kerim ismi kuranda geçmektedir.

Kerim isminin kökeni:

Kerim ismi Farsça - Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak  yaklaşık 42386 kişi tarafından  kullanılmaktadır.

Kerim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kerim isminin rengi:

Gümüşi

Kerim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Kerim isminin Harf Analizi Nedir ?

Kerim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

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Kerim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kerim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

E : 6

R : 21

İ : 12

M : 16

= 69 Kerim İsminin Numeroloji Toplamı 69’dir.

Kerim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kerim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kerim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2   E: 5   R: 9   İ: 9   M: 4 = 29

2 9 = 11 Kader sayısıdır

Kerim isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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