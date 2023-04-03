Kerim Kurtanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerim Kurtanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerim Kurtanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kerim Kurtanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kerim Kurtanovic 20 Şubat 2005 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kerim Kurtanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kerim Kurtanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kerim Kurtanovic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kerim Kurtanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kerim Kurtanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Temmuz 2020 yılında Internacional
13 Ağustos 2021 yılında FK Kiker U17
12 Ağustos 2022 yılında Vozdovac U19
Kerim Kurtanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kerim Kurtanovic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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