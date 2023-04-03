Kerim Kurtanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerim Kurtanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kerim Kurtanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kerim Kurtanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.