Kerim Sabancı kimdir? Kaç yaşında? Sevgilisi kim?

Kerim Sabancı kimdir? Kaç yaşında? merak konusu oldu. Deren Talu ile birlikte görüntülenen Kerim Sabancı'nın biyografisi haberimizde..

Kerim Sabancı Kimdir?

ABD’de eğitim gören Kerim Sabancı Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin en küçük çocukları. 1996 doğumlu olan Kerim Sabancı gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ağabeyleri Hakan ve Hacı Sabancı’nın ziyareti sonrası sosyal medyanın gündemi olmuştur. Kerim Sabancı tam bir Beşiktaş aşığıdır. Beşiktaş’ın hiçbir maçını kaçırmaz. Her ne kadar ağabeyleri kadar çapkın olmasa da Kerim Sabancı’nın da gecelerde kızlarla yakalanmışlığı var.

Densa Denizcilik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı çiftinin en küçük oğlu olan Kerim Sabancı, California’da bulunan University of Southern California okulundan mezun oldu.

Kerim Sabancı’nın mezuniyet törenine anne ve babasının yanı sıra kardeşleri Hacı, Hakan Sabancı, kuzeni Cevdet Çetindoğan ve arkadaşı Aslan Gülman da katıldı. Aile arasında ufak bir kutlama yapılan günde Arzu Hanım, ailece çektirdikleri fotoğrafın altına ‘Kerimcim bizi başarılarınla hep gururlandırdın’ notunu düşmüştü.