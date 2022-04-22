Kerima isminin anlamı nedir, Kerima ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kerima isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kerima ismi ne demek, Kerima ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kerima isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kerima İsminin anlamı nedir? TDK Kerima anlamı:

Kerima İsmin Anlamını Türk Dil Kurumu vs benzeri kuruluşlarda bulamadık. İsim hakkında bilgi sahibiyseniz yorumlara yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Kerima İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kerima ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Kerima isminin kökeni:

isminin kökeni bilinmemektedir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Kerima isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Kerima isminin rengi:

Çay Yeşili

Kerima ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Kerima isminin Harf Analizi Nedir ?

Kerima ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Kerima isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kerima ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 14

E: 6

R: 21

İ: 12

M: 16

A: 1

= 70– Kerima İsminin Numeroloji Toplamı 70’dir.

Kerima isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kerima ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kerima isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2E: 5R: 9İ: 9M: 4A: 1 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

Kerima isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.