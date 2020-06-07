Ezel dizisinin Kerpeten Ali'si Barış Falay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldıkları Ezel dizisinde yaşadıklarını anlatan Barış Falay samimi itiraflarda bulundu.

'EMİN MİSİNİZ?'

Ezel ile Kerpeten Ali’nin kavga sahnelerini senaryoda gördüğünde Ezel karakterini kimin oynayacağını soran Falay, Kenan İmirzalıoğlu yanıtını alınca şaşırıp kaldığını söyledi: “Ezel ile yumruk yumruğa kavga ettiğimiz yerler var. ‘Ezel’i kim oynuyor’ dedim. Kenan İmirzalıoğlu dediler. ‘Emin misiniz, benim dükkan bu’ dedim. Nasıl olacak? TV’de göründüğüm kadar ufak tefek değilim bu arada. Her türlü duyguyu çok yüksek yaşayan birileri gibi, rolü oraya getirdim. Tabii bu da ilk set günlerinde ekibi şaşırttı.”

BARIŞ FALAY KİMDİR?

1972 doğumlu oyuncu Barış Falay, çıkışını 'Aliye' dizisiyle yapmıştır.

9 Nisan 1972 Erdemit Balıkesir doğumludur. Barış Falay, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin arından çeşitli özel tiyatrolarda çalışmış, 2 yıl da Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmıştır. 1997’de İzmit Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.

KARİYERİ

“Hamlet” ile başlayan bu serüven, “Üç Kuruşluk Opera”, “Misafir”, “Kamyon”, “Roberto Zucco”, “Kırmızı Yorgunları”, “Azizname”, “Barış”, “Bahar Noktası”, “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, “Karar Kimin” ve daha birçok oyunda oynayarak devam etti. Tiyatronun bünyesinde yer alan Tiyatro Okulu'nda eğitmenlik de yapmıştır. Tiyatro kariyerine son veren Falay, dizi oyunculuğuna ilk adımı ‘Tatlı Hayat', 'Dadı', 'Yarım Elma’ gibi dizilerle atmıştır.

En iyi çıkını ise 'Aliye' dizisindeki Mücahit (Müco) karakteriyle yapmıştır. 2009–2011 arası yayınlanan 'Ezel' dizisinde Kerpeten karakterini canlandırmış bu performansı ile birçok beğeni toplamış ve 'Magazinciler Derneği' tarafından 'En iyi Erkek Oyuncu' olarak seçilmiştir. Oyuncu şuan ise Star TV ekranlarında yayınlanan 'Paramparça' dizisinde rol almaktadır. Aynı zamanda Esra Ronabar ile evlidir.

YER ALDIĞI PROJELER

2015- Paramparça (dizi)- Harun Erguvan

2013 – 2015- Medcezir (dizi)- Selim Serez

2011-2012- Al Yazmalım- Cemşit

2009-2011- Ezel (dizi)- Ali Kırgız (Kerpeten Ali)

2009- İstanbul Çocukları

2007- Çemberin Dışında- Mafya

2006- Bebeğim- Yavuz Köroğlu

2004- Karım ve Annem

2004- Aliye (dizi)- Mücahit Gürboğa (Müco)

2002- Yarım Elma

2002- Kuzenlerim- Engin Öğretmen

2001- 90-60- 90

2001- Bizim Çocuklarımız

2001- Tatlı Hayat (dizi)

2001- Dadı (dizi)- Şafak

1995- Çiçek Taksi