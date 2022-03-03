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Kerrat ne demek, TDK'ya göre Kerrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kerrat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kerrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kerrat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kerrat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kerrat ne demek, TDK'ya göre Kerrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kerrat ne demek? Kerrat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kerrat kelimesi. Peki kerrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kerrat nedir, kerrat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KERRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kerrat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kerrat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kerrat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çarpım, çarpma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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