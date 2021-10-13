Kesek isminin anlamı nedir, Kesek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kesek isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kesek ismi ne demek, Kesek ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kesek isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kesek İsminin anlamı nedir? TDK Kesek anlamı:

Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça anlamlarına gelmektedir.

Kesek İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmemektedir.

Kesek isminin kökeni:

Kesek ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Kesek ismini kullanan bulunmamaktadır.

Kesek isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kesek isminin rengi:

Kehribar

Kesek ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Kesek isminin Harf Analizi Nedir ?

Kesek ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

K : Kariyerli

Kesek isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kesek ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

E : 6

S : 22

E : 6

K : 14

= 62 – Kesek İsminin Numeroloji Toplamı 62’dir.

Kesek isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kesek ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kesek isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 E: 5 S: 1 E: 5 K: 2 = 15

1 + 5 = 6 Kader sayısıdır

Kesek isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!