Kesim isminin anlamı nedir, Kesim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kesim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kesim ismi ne demek, Kesim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kesim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kesim İsminin anlamı nedir? TDK Kesim anlamı:

Kesim ismi Türk dil kurumunda dokuz farklı şekilde tanımlanmaktadır

1. isim Kesme işi.

2. isim Bölüm, parça, kısım, sektör:

"Oyunlar aruz ve hece olmak üzere iki kesime ayrılmıştı." - Metin And

3. isim Bölge.

4. isim Ara verme, sonlandırma zamanı:

Ders kesimi.

5. isim İşaretlenmiş belli yer:

Gemi, su kesiminin üstünden yaralandı.

6. isim Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi, fason.

7. isim, tarih Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, mukataa.

8. isim, halk ağzında Boy bos, endam.

9. isim, halk ağzında Pazarlık, anlaşma.

Kesim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kesim ismi kuranda geçmemektedir.

Kesim isminin kökeni:

Kesim ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 211 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kesim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kesim isminin rengi:

Gri

Kesim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Kesim isminin Harf Analizi Nedir ?

Kesim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Kesim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kesim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

E : 6

S : 22

İ : 12

M : 16

= 70 – Kesim İsminin Numeroloji Toplamı 70’dir.

Kesim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kesim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kesim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 E: 5 S: 1 İ: 9 M: 4 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Kesim isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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