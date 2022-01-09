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  3. "Keşke ölse" demişti! Ece Üner kötü haberi duyurdu! "O son bedduayı etmeyecektim"

"Keşke ölse" demişti! Ece Üner kötü haberi duyurdu! "O son bedduayı etmeyecektim"

Geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında yapılan esprilere "Ece Üner çok cahil bir kadın. Keşke ölse" diyerek yanıt veren sunucu "O son bedduayı etmeyecektim" ifadelerini kullanarak kötü haberi duyurdu.

"Keşke ölse" demişti! Ece Üner kötü haberi duyurdu! "O son bedduayı etmeyecektim"

Omicron varyantının da etkisiyle koronavirüs vakaları artmaya devam ederken ünlü isimlerden de art arda Covid-19 haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak bu isimlerden biri de ünlü haber spikeri Ece Üner oldu.

Üner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Keşke ölse demişti! Ece Üner kötü haberi duyurdu! O son bedduayı etmeyecektim

"SAĞLIĞINIZIN KIYMETİNİ BİLİN"

Ünlü spiker, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "O son bedduayı etmeyecektim kendime. Covid testim pozitif çıktı. Sağlığınızın kıymetini bilin. Gerisi bomboş.."  diyerek geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Keşke ölse demişti! Ece Üner kötü haberi duyurdu! O son bedduayı etmeyecektim

DALGA KONUSU OLMUŞTU

Bloomberg HT’de Aslı Şafak’ın konuğu olan Ece Üner, yaptığı psikolojik tespitle gündem olmuştu.

Üner, "Psikolojide bir kural varmış; 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değildir. O, onunla ilgili problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Vay bana nasıl söylenir, vay beni sevmiyor mu, beni aşağılıyor mu, beni aldatıyor mu… Sen değilsin kardeş mesele. Egonu öldür. Ego zaten çok büyük bir düşman" demişti.

Keşke ölse demişti! Ece Üner kötü haberi duyurdu! O son bedduayı etmeyecektim

Twitter'da günlerdir dalga konusu olan Ece Üner'in yanıtı da Twitter'dan olmuştu. Uzun süre bu konuda yapılan yorumları takip eden Üner en sonunda "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse. Vallahi dert tasa kalmaz memlekette" paylaşımı yaparak, yorumlara göndermeli bir cevap vermişti.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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