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Keşkülüfukara ne demek, TDK'ya göre Keşkülüfukara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Keşkülüfukara kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Keşkülüfukara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Keşkülüfukara nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Keşkülüfukara kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Keşkülüfukara ne demek, TDK'ya göre Keşkülüfukara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Keşkülüfukara ne demek? Keşkülüfukara TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi keşkülüfukara kelimesi. Peki keşkülüfukara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre keşkülüfukara nedir, keşkülüfukara kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KEŞKÜLÜFUKARA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Keşkülüfukara kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Keşkülüfukara kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre keşkülüfukara kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Keşkül

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