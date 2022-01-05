Kesra isminin anlamı nedir, Kesra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kesra isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kesra ismi ne demek, Kesra ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kesra isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kesra İsminin anlamı nedir? TDK Kesra anlamı:

TDK'da Kesra ismi geçmemektedir.

Kesra İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmemektedir.

Kesra isminin kökeni:

Kesra isminin kökeni bilinmemektedir. Türkiye'de Kesra isminde kaç kişi olduğu bilinmemektedir.

Kesra isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kesra isminin rengi:

Fildişi

Kesra ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Kesra isminin Harf Analizi Nedir ?

Kesra ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Kesra isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kesra ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

E : 6

S : 22

R : 21

A : 1

= 64 – Kesra İsminin Numeroloji Toplamı 64’dir.

Kesra isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kesra ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kesra isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 E: 5 S: 1 R: 9 A: 1 = 18

1 + 8 = 9 Kader sayısıdır

Kesra isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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