Kesret ne demek, TDK'ya göre Kesret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kesret ne demek? Kesret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kesret kelimesi. Peki kesret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kesret nedir, kesret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KESRET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kesret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kesret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kesret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok olma durumu, çokluk

