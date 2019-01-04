Kestane balının faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Keskin ve koyu kıvamlı kestane balının insan sağlığı açısından birçok faydası bulunmaktadır. Farklı tadı ve kokusu ile birçok hastalığa şifa olan kestane balının faydalarını sizler için araştırdık. Kestane balı, haziran ayında kestane ağacı çiçeklerinin açmasıyla üretilen bir baldır. Arılar bu dönemde kestane çiçeklerinden topladıkları özlerle kestane balı üretmeye başlar. Bu çiçeklerden üretilen bal, diğer ballardan daha farklıdır. Peki kestane balının faydaları nelerdir? Kestane balı neye iyi gelir?

KESTANE BALI NEDİR?

Kestane balı diğer doğal çiçek ballarına oranla buruk bir lezzete ve koyu bir kıvama sahiptir. Onlara göre 2 katı fazla demir içerir. Kestane balı besin değeri yüksek olduğu için güç kayıplarına karşı tavsiye edilir.

Kendine özgü tadı ile diğer ballardan kolayca ayırt edilebilir. Halk arasında deli bal veya acı bal olarak da bilinir. Kestane kokusu ve tadını alacağınız bu bal, doğal bir antiseptiktir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kısırlık ve idrar kesesi enfeksiyonları için önerilir, grip ve diş ağrısında etkilidir.

Şifa kaynağı olan kestane balı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle vurgulanır. Doğru biçimde tüketilen hakiki kestane balı, pek çok derde deva nitelikte bir besin maddesidir. Ülkemizde kestane ağaçlarının olduğu tüm bölgelerde yetiştirilen bu balın faydalarını okuyunca şaşıracaksınız.

KESTANE BALININ FAYDALARI NELERDİR?

1. Mide

Mide yenilen ve içilen her şeyden kolayca etkilenebilen bir organ. Bazı gıdalar midenize rahatsızlık verirken bazıları midenizi rahatlatabiliyor. Kestane balının mideyi rahatlatma özelliği olduğu söylenir. Günde 1 kaşık tüketerek gözlemleyebilirsiniz...

2. Bağışıklık sistemi

Kestane balı B vitamini, C vitamini, mineraller ve demir açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğine sahip.

3. Kasların güçlenmesi

Zengin vitamin içeriği kasların güçlenmesinde de etkilidir.

4. Boğaz ağrısı

1 kaşık balı ılık su ile tüketmek öksürük ve boğaz ağrısı gibi şikayetlerinizi hafifletir.

5. Sindirim

Kestane balı ılık suda eritilerek tüketildiğinde bağırsakların düzenli ve dengeli çalışmasını destekliyor.

6. Yanık yaraları

Tıbbi yanık tedavisi bittikten sonra kişide kalan yara bölgelerine kestane balıyla yapılan karışım düzenli olarak sürülürse iz kalmaması açısından faydalıdır. Bu özellikle Karadeniz bölgesinde sık sık rastlanabilen bir yöntemdir.

7. Solunum enfeksiyonları

Solunum enfeksiyonu özellikle kış aylarında yaygın bir şekilde görülür. Kişi bu enfeksiyondan sık sık etkileniyorsa her gün düzenli olarak kestane balı tüketip fayda görebilir.

8. Kuru öksürük

Kuru öksürük kişiyi çok rahatsız eden bir durumdur. Kuru öksürük oluşması durumunda da düzenli kestane balı tüketiminde rahatlama etkisi verir.

9. Ağrıyan bölgeye lokal uygulama

Eğer ağrı hissedilen bir bölge varsa 1 yemek kaşığı organik kestane balı ve toz tarçın karışımı ağrıyan bölgeye masaj yaparak uygulanabilir.

10. Cilt Güzelliği

Antioksidan içeriği sayesinde hücre yenilenmesini destekler. Bu nedenle tüketilmesi cilt güzelliğinizi olumlu etkiler.

KESTANE BALI NEYE İYİ GELİR?

Basur sorununa karşı kullanılır. Ayrıca prostat büyümesini durdurur.

Böbrek taşlarının düşürülmesinde etkilidir.

Hoş aromasıyla ağız kokularını giderir.

Ağrı olan bölgeye sürülürse ağrıya iyi gelir.

Kan pıhtılaşmasını önler ve damarları korur.

Kolesterolü düşürür ve kalbin daha sağlıklı çalışmasına yardım eder. Damar sertliğine iyi gelir. Kestane balı tarçın ikilisi birçok sağlık sorunu için faydalıdır.

Kas kramplarını giderir, kasların gevşemesine yardım eder.

Kısırlık konusunda faydalıdır. Sperm sayısını artırmak isteyen erkekler için uygun bir besindir.

Kadın ve erkeklerde afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücün artmasına yardım eder.

Kestane balı tere ile karıştırılıp tüketildiğinde balgam söktürücü etki yapar.

Tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.

Gözlerin daha iyi görmesini sağlar. Katarakt gibi göz hastalıklarına karşı koruyucudur.

Kestane balının hafızayı güçlendirme özelliği vardır.

Romatizma ve siyatik ağrılarının tedavisinde etkilidir.