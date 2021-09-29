26 yaşındaki genç, plastik öğütme makinesine kapıldı! Feci şekilde can verdi!Kestel ne demek, TDK'ya göre Kestel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Islak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti! Aracıyla uçtu!ABD'de bir hastane zinciri aşı olmayan çalışanlarının işine son verdi!Bekçilerden kaçıyordu! Kendi tabancasıyla yaralandı!Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa karşı tedbirli olun! İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba il il hava durumu...Üstübeç ne demek, TDK'ya göre Üstübeç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Askat ne demek, TDK'ya göre Askat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Peydah ne demek, TDK'ya göre Peydah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mülevven ne demek, TDK'ya göre Mülevven kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kestel ne demek, TDK'ya göre Kestel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kestel ne demek, TDK'ya göre Kestel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kestel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kestel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kestel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kestel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kestel ne demek, TDK'ya göre Kestel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kestel ne demek? Kestel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kestel kelimesi. Peki Kestel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kestel nedir, Kestel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kestel kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kestel kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

KESTEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kestel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Kestel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bursa iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT