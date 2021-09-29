Kestel ne demek, TDK'ya göre Kestel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kestel ne demek? Kestel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kestel kelimesi. Peki Kestel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kestel nedir, Kestel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kestel kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kestel kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KESTEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kestel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Kestel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bursa iline bağlı ilçelerden biri

