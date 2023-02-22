Kester Oahimijie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kester Oahimijie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kester Oahimijie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kester Oahimijie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kester Oahimijie 18 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Kester Kelly Oahimijie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kester Oahimijie Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kester Oahimijie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kester Oahimijie'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kester Oahimijie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kester Oahimijie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kester Oahimijie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kester Oahimijie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Shooting Stars

1 Aralık 2015 yılında Enyimba Aba

1 Ocak 2018 yılında Akwa United

1 Temmuz 2018 yılında Lobi Stars

1 Ocak 2020 yılında HAGL FC

23 Kasım 2020 yılında Ha Tinh FC

1 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2022 yılında Shooting Stars

Kester Oahimijie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kester Oahimijie şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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