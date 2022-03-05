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Ketal ne demek, TDK'ya göre Ketal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ketal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ketal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ketal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ketal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ketal ne demek, TDK'ya göre Ketal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ketal ne demek? Ketal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ketal kelimesi. Peki ketal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ketal nedir, ketal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KETAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ketal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ketal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çirişli bir tür parlak bez

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