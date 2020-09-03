Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek gibi anlamlara gelen Ketum toplum içinde çok sık kullanılmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olan Ketumun kelime anlamı TDK'ya göre ağzı sıkı olmaktır. Peki Ketum ne demek? Ketum ne demek?

KETUM NE DEMEK?

Sır saklamayı bilen insanlara ketum denmektedir. Günümüzde konuşma dilinde 'ketum birisin, ağzından tek bir söz alamıyoruz' şeklinde ya da sırrını söyleyebilirsin, çok ketum biri kimseye söylemez' şeklinde kullanılır.

TDK'DA KETUM NE ANLAMA GELİYOR?

TDK'da ketum kelimesi, ağzı sıkı anlamını taşımaktadır. Ketum, sıfat özelliğini taşıyan bir sözcüktür.

KETUM KÖKENİ

Ketum kelimesinin kökeni Arapçadır. “Ktm” kökünden gelir ve sır tutan, az konuşan, sesini kısma anlamlarında kullanılan ketum kelimesi ilk kez 1680 yılında yazılmıştır. Yazılı kullanımdan önce sözlü olarak yaygın olarak kullanılmaktaydı.

KETUM KELİMESİ KULLANIM ALANI

Atilla İlhan ve Haldun Taner ketum kelimesini şiirlerinde kullanmıştır.

Ne kadar da ketumdur, katlandığı acıları sergilemeyi hiç sevmez." (Atilla İlhan)

"Sefirlerin az konuşması, ketum olması şarttır derler ya, laf!" (Haldun Taner)