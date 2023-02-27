Keun Bae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keun Bae Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keun Bae Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keun Bae Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keun Bae Kim 7 Ağustos 1986 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김근배 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keun Bae Kim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Keun Bae Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Keun Bae Kim'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keun Bae Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kexxbae21/

Keun Bae Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keun Bae Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keun Bae Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keun Bae Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 1999 yılında Yonggang MS

1 Ocak 2002 yılında Yeouido HS

1 Ocak 2005 yılında Korea University

1 Ocak 2009 yılında Gangwon FC

13 Ocak 2014 yılında Sangju Sangmu

12 Ekim 2015 yılında Gangwon FC

1 Ocak 2016 yılında Seongnam FC

26 Haziran 2020 yılında Daejeon Hana C.

31 Aralık 2020 yılında Seongnam FC

15 Şubat 2022 yılında Gimpo FC

14 Temmuz 2022 yılında Jeju United

31 Aralık 2022 yılında Gimpo FC

6 Ocak 2023 yılında Jeju United

Keun Bae Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keun Bae Kim şuan Jeju United takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Shinyongsan Elementary School (-1998),Yonggang Middle School (1999-2001),Yeouido High School (여의도고등학교, 2002-2004),Korea University (고려대학교, 2005-2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.