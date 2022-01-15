Keven isminin anlamı nedir, Keven ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Keven isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Keven ismi ne demek, Keven ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Keven isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Keven İsminin anlamı nedir? TDK Keven anlamı:

Keven isminin anlamı, Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmıştır.

1-Kimi türlerinden kitre denilen zamk çıkarılan dikenli bir çalı.

2-Bir tür kahve.

Keven İsmi Kuranda geçiyor mu?

Keven ismi kuranda geçmemektedir

Keven isminin kökeni:

Keven ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak üç kişi tarafından kullanılmaktadır.

Keven isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Keven isminin rengi:

Gümüşi

Keven ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Keven isminin Harf Analizi Nedir ?

Keven ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

E : İletişim, duygusal karışık

N : Sağduyulu, utangaç

Keven isminin Numerolojisi Kaçtır?

Keven ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

E : 6

V : 27

E : 6

N : 17

= 70 – Keven İsminin Numeroloji Toplamı 70’dir.

Keven isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Keven ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Keven isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 E: 5 V: 4 E: 5 N: 5 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Keven isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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