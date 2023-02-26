Kevin Aloe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Aloe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Aloe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Aloe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Aloe 7 Mayıs 1995 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Aloe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nobel Artists Agency yapmaktadır. Kevin Aloe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Aloe'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Aloe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Aloe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Aloe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Aloe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FC Flora U17

1 Ocak 2011 yılında Warrior Valga

31 Aralık 2011 yılında FC Flora U17

1 Ocak 2012 yılında FC Flora II

1 Temmuz 2013 yılında FC Flora

6 Mart 2019 yılında JK Tammeka

31 Aralık 2019 yılında FC Flora

1 Ocak 2020 yılında JK Tammeka

20 Ocak 2022 yılında JK Trans Narva

2 Şubat 2023 yılında Pärnu Vaprus

Kevin Aloe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Aloe şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Aloe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora (2003-2010)

Estonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 27 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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