Kevin Bemanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Bemanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Bemanga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Bemanga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kevin Bemanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Bemanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Bemanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Bemanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Bemanga 20 Nisan 1998 tarihinde Dreux şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Balongo Bemanga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Bemanga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Bemanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Bemanga'nin Angers SCO B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Bemangaboyu ve yaşı kaç

Kevin Bemanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Bemanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Bemanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Bemanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında San Roque Lepe

1 Temmuz 2018 yılında Mora CF

1 Temmuz 2019 yılında Xerez CD

3 Temmuz 2020 yılında Paris FC B

15 Ağustos 2020 yılında Angers SCO

2 Şubat 2021 yılında FC Sion U21

30 Haziran 2021 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2021 yılında Angers SCO B

Kevin Bemanga kimdir

Kevin Bemanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Bemanga şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Bemanga nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Tangün isminin anlamı nedir, Tangün ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tangün isminin anlamı nedir, Tangün ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kısmet isminin anlamı nedir, Kısmet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kısmet isminin anlamı nedir, Kısmet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kısmet isminin anlamı nedir, Kısmet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kısmet isminin anlamı nedir, Kısmet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor