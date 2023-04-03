Kevin Bemanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Bemanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Bemanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Bemanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Bemanga 20 Nisan 1998 tarihinde Dreux şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Balongo Bemanga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Bemanga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Bemanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Bemanga'nin Angers SCO B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Bemanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Bemanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Bemanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Bemanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında San Roque Lepe

1 Temmuz 2018 yılında Mora CF

1 Temmuz 2019 yılında Xerez CD

3 Temmuz 2020 yılında Paris FC B

15 Ağustos 2020 yılında Angers SCO

2 Şubat 2021 yılında FC Sion U21

30 Haziran 2021 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2021 yılında Angers SCO B

Kevin Bemanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Bemanga şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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