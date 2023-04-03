Kevin Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Contreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kevin Contreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kevin Contreras 24 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kevin Contreras Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andes SM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Unión Española U20 futbol takımında oynamaktadır. Unión Española U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Kevin Contreras'nin Unión Española U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kevin Contreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kevin Contreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kevin Contreras şuan Unión Española U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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