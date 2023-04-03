Kevin Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kevin Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Contreras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.