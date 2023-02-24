Kevin Csoboth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Csoboth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Csoboth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Csoboth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Csoboth 20 Haziran 2000 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Csoboth Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Kevin Csoboth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Csoboth'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Csoboth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Csoboth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Csoboth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Csoboth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2016 yılında K.misleny Alt.

17 Eylül 2016 yılında Benfica U17

30 Haziran 2017 yılında K.misleny Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2019 yılında Benfica B

18 Ağustos 2021 yılında Fehérvár

14 Şubat 2022 yılında Szeged

30 Haziran 2022 yılında Fehérvár

11 Ağustos 2022 yılında Újpest FC

Kevin Csoboth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Csoboth şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Csoboth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U18 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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