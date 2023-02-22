Kevin Custovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Custovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Custovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kevin Custovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kevin Custovic 3 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsveç uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kevin Custovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Kevin Custovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Custovic'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Kevin Custovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kevin Custovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.
Kevin Custovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Kevin Custovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Temmuz 2017 yılında Västerås SK
24 Ocak 2019 yılında Skiljebo SK
30 Haziran 2019 yılında Västerås SK
13 Ağustos 2019 yılında Västerås SK
14 Ağustos 2019 yılında Nyköping
30 Kasım 2019 yılında Västerås SK
5 Temmuz 2021 yılında Vejle BK
11 Ağustos 2022 yılında Örebro SK
31 Aralık 2022 yılında Vejle BK
30 Ocak 2023 yılında Cork City
30 Kasım 2023 yılında Vejle BK
Kevin Custovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kevin Custovic şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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