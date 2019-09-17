Kevin Hart,cinsel ilişkiye girdiği anları sitelere pazarlmaya çalıştı

Amerika'lı model Montia Sabagg daha önce ilişkiye girdiği komedyen ve senarist Kevin Hart, hakkında 2017 yılında Las Vegas'ta bir otelde cinsel ilişkiye girerken bir arkadaşının kendilerini gizliden videoya aldığını iddia ederek Kevin ve ilişkiyi videoya alan arkadaşı hakkında 60 milyon dolar tazminat davası açtı

SAKLANARAK İLİŞKİYİ KAYDA ALDI

Sabagg,Kevin ile otel odasında ilişkiye girerken arkadaşı Todd Jackson'un odada saklanarak kendilerini videoya aldığını, görüntüleri izledikten sonra büyük bir ruhsal travma yaşadığını, özel hayatının ihlal ettiğini söyleyerek komedyene dava açtı.

CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERE SATMAYA ÇALIŞTI

Mahkeme savcısı, videoyu çeken Kevin'in arkadaşı Todd'un daha sonra Kevin'den para istediğini Kevin para vermeyi kabul etmeyince Tood, videoyu ünlü kişilerin cinsel içerikli videolarının yayınlandığı cinsel içerikli sitelere satmaya çalıştığını söyledi. Mahkeme devam ediyor. Ayrıca video 2017 yılında internete sızmıştı.

KEVİN HART KİMDİR?

Amerikalı komedyen, oyuncu, yapımcı ve metin yazarı. Kevin Hart, 6 Temmuz 1979 tarihinde ABD'nin Philadelphia, Pennsylvania şehrinde dünyaya geldi. Kevin Hart, annesi Nancy Hart tarafından tek başına büyütüldü. Robert Hart adında bir abisi vardır. 14 Nisan 2013'te alkollü araç kullanmaktan Kaliforniya'da gözaltına alındı. 5 Ağustos 2013'te alkol almadan araç kullanmak üzere üç yıl süreyle denetim cezasına çarptırıldı. Zor Biraderler, Sert Ol, Çılgın Düğün, Erkek Aklı gibi komedi filmlerinin kadrosunda yer aldı.

Evlilikleri: Eniko Parrish (e. 2016), Torrei Hart (e. 2003–2011)

Çocukları: Hendrix Hart, Heaven Hart, Kenzo Kash Hart