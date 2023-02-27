Kevin Holtz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Holtz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Holtz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Holtz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Holtz 6 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Holtz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Holtz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Holtz'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Holtz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Holtz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Holtz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Holtz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Etzella U19

1 Temmuz 2011 yılında E. Ettelbrück

1 Ocak 2013 yılında Erpeldange

30 Haziran 2013 yılında E. Ettelbrück

27 Şubat 2016 yılında ara verdi

1 Temmuz 2016 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2020 yılında Pr. Niederkorn

1 Ocak 2022 yılında FC Atert Bissen

30 Haziran 2022 yılında Pr. Niederkorn

Kevin Holtz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Holtz şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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