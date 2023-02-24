Kevin Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Horvath 10 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Horvath Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Horvath, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Horvath'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2016 yılında DPASE U17

1 Ocak 2017 yılında Dunaújváros

16 Temmuz 2020 yılında Mosonmagyaróvár

Kevin Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Horvath şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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