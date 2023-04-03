Kevin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kevin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kevin 4 Ocak 2003 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Santos Lopes de Macedo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kevin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Kevin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Kevin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kevin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Palmeiras U20
30 Haziran 2021 yılında Desportivo U20
1 Temmuz 2021 yılında Palmeiras U20
Kevin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kevin şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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