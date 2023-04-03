Kevin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kevin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.