Kevin Lokko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Lokko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Lokko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kevin Lokko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kevin Lokko 3 Kasım 1995 tarihinde Whitechapel şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Adom Lokko şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kevin Lokko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fifty Fifty Sports yapmaktadır. Kevin Lokko, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Lokko'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kevin Lokko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kevin Lokko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Ağustos 2014 yılında Colchester Utd.
20 Temmuz 2015 yılında Welling Utd.
1 Temmuz 2016 yılında Maidstone
2 Ağustos 2017 yılında Stevenage
4 Ağustos 2017 yılında FC Dag & Red
1 Şubat 2018 yılında Stevenage
19 Şubat 2018 yılında Dover Athletic
1 Mayıs 2018 yılında Stevenage
1 Temmuz 2018 yılında Dover Athletic
14 Ağustos 2020 yılında Harrogate Town
16 Temmuz 2021 yılında Aldershot
1 Temmuz 2022 yılında Farnborough
Kevin Lokko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kevin Lokko şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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