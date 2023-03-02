Kevin Lokko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Lokko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kevin Lokko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Lokko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.