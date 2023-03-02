Kevin Manuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Manuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Manuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kevin Manuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kevin Manuel 26 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kevin Manuel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına - tarihinde katılmıştır. Kevin Manuel'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kevin Manuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kevin Manuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kevin Manuel şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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