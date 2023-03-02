Kevin Manuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Manuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kevin Manuel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Manuel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.