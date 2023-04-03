Kevin Mbala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Mbala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Mbala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Mbala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Mbala 17 Ocak 2001 tarihinde Villeneuve-Saint-Georges şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Mbala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FK Sport Management SRL yapmaktadır. Kevin Mbala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Mbala'nin Paris FC B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Mbala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kevinmbala4

http://www.instagram.com/kv_mbala

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Kevin Mbala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Mbala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Mbala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Mbala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Caen U19

1 Temmuz 2020 yılında SM Caen B

1 Temmuz 2021 yılında SM Caen

2 Temmuz 2021 yılında Bastia-Borgo

30 Haziran 2022 yılında SM Caen

1 Temmuz 2022 yılında Paris FC B

Kevin Mbala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Mbala şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Cheminot et Villeneuvois (2010-2012), UJA Maccabi Paris Metropole (2012-2015), US Villejuif (2014), Paris Valenton Foot Futsal (2015), US Créteil-Lusitanos (2015-2017), SM Caen (2017-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.