Kevin Rosero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Rosero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Rosero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Rosero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Rosero 3 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Duvan Ante Rosero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Rosero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EC8 Ltd yapmaktadır. Kevin Rosero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Rosero'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Rosero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Rosero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Rosero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Rosero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Quarteirense

1 Temmuz 2018 yılında Santa Lucia FC

1 Temmuz 2021 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2022 yılında PAS Giannina

Kevin Rosero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Rosero şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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