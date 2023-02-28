Kevin Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Sandoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Sandoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Sandoval 3 Mayıs 1997 tarihinde Chiclayo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Armando Sandoval Laynes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Sandoval Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igma Sports yapmaktadır. Kevin Sandoval, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Sandoval'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Sandoval Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevin.sandoval97/

http://www.facebook.com/kevin.sandoval.9717

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Kevin Sandoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Sandoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 725 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 725 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Sandoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Sandoval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sport. Cristal

10 Ocak 2017 yılında Ayacucho FC

30 Haziran 2019 yılında Sport. Cristal

4 Ocak 2021 yılında Cienciano

Kevin Sandoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Sandoval şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Sandoval Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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